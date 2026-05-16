Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek

Bozhan Memiş
16 Mayıs 2026•Güncelleme: 16 Mayıs 2026
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 73 puan toplayan sarı-lacivertli takım, sezonu 2. sırada tamamlamayı garantiledi.
Ligdeki son 2 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, yarın yine Göle yönetiminde sahada olacak.
3 eksik
Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan kaleci Ederson takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Talisca ve ameliyat edilecek Nene de yarınki maçta oynayamayacak.
Eyüpspor'la 4. randevu
Fenerbahçe, lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşı karşıya geldi.
Geçen sezon ligin ilk yarısında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki mücadeleyi ise 2-1 kazanmıştı.
İki ekip arasında bu sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe 3-0 galip ayrılmıştı.
Fenerbahçe, geride kalan 3 maçta rakip filelere 6 gol atmayı başarırken kalesinde ise 2 gol gördü.