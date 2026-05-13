Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 18. kez finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor, finalde Konyaspor'un rakibi oldu.
Salih Ulaş Şahan, Çağlanur Tuncel
13 Mayıs 2026•Güncelleme: 14 Mayıs 2026
Ankara
13. dakikada sağdan Trabzonspor atağında Muçi'nin ortasında arka direkteki Onuachu'nun dokunamadığı top auta çıktı.
37. dakikada Ensar Kemaloğlu'nun soldan ortasında Furkan Ayaz Özcan'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
[1/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Trabzonspor takımı oyuncusu Chibuike Nwaiwu (sağda) rakibiyle mücadele etti.
[2/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu Göktan Gürpüz (sağda) rakibiyle mücadele etti.
[3/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Gençlerbirliği takımı oyuncusu Göktan Gürpüz (sağda), rakibiyle mücadele etti.
[4/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Paul Onuachu (30) rakibiyle mücadele etti.
[5/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Benjamin Bouchouari (solda) rakibiyle mücadele etti.
[6/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Ernest Muci (ortada) rakibiyle mücadele etti.
[7/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Ernest Muci (ortada) rakibiyle mücadele etti.
[8/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu Fıratcan Üzüm (sağda) rakibiyle mücadele etti.
[9/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Benjamin Bouchouari (8), rakibiyle mücadele etti.
[10/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gençlerbirliği takımı oyuncusu Furkan Ayaz Özcan (sağda), rakibiyle mücadele etti.
[11/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gençlerbirliği takımı oyuncusu Furkan Ayaz Özcan (solda), rakibiyle mücadele etti.
[12/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gençlerbirliği takımı oyuncusu Kevin Csoboth (sağda), rakibiyle mücadele etti.
[13/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gençlerbirliği takımı oyuncusu Furkan Ayaz Özcan (ortada), rakibiyle mücadele etti.
[14/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor takımı oyuncusu (solda) Wagner Pina, rakibiyle mücadele etti.
[15/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor takımı oyuncusu Wagner Pina (sağda), rakibiyle mücadele etti.
[16/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gençlerbirliği takımı oyuncusu Kevin Csoboth (sağda), rakibiyle mücadele etti.
[17/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Samed Onur (solda), rakibi ile mücadele etti.
[18/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Christ Inao Oulai (solda), rakibi ile mücadele etti.
[19/19] Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu Göktan Gürpüz (solda) rakibiyle mücadele etti.
54. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin şutunda kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.
55. dakikada sağdan Muçi'nin kullandığı kornerde Nwaiwu'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
62. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına kat eden Erk Arda Aslan, uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 17 yaşındaki Erk Arda, A takım kariyerindeki ilk golünü attı.
72. dakikada Trabzonspor'da Muçi'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.
78. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Muçi'nin soldan kullanılan kornerde ceza alanında Arda Çağan Çelik, topu kafayla kendi kalesine gönderdi: 1-1.
81. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Augusto'nun yerden pasında Onuachu'nun kale önünde yaptığı vuruşta çizgi üzerinde Arda Çağan Çelik gole engel oldu.
88. dakikada Muçi ile soldan gelişen atakta ceza sahası önünde topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda kaleci Erhan Erentürk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muçi, uzak köşeye yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Final karşılaşması 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak.
Kupada son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine götüremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale adını yazdırdı.
Karadeniz ekibi, bugüne kadar 17 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra TÜMOSAN Konyaspor'u Antalya'da oynanacak maçta geçerek 10. kez kupa kazanmak için sahaya çıkacak.
Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı aldı.
İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.
Fatih Tekke ile ikinci final
Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda ikinci kez finale çıktı.
Bordo-mavili takımda ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'teki imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını almaya çalışacak.
Karadeniz ekibi, geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'teki finalde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
Doğan dönemindeki ilk kupa mücadelesi
Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de ikinci kez kupada final oynayacak.
Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, başkanlığı döneminde ilk kupa hedefine bir adım daha yaklaştı.
Konyaspor ile ilk final
Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile finalde ilk kez karşılaşacak.
Kupayı kazanan takımın belli olacağı mücadele, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak.
Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 3-1 Trabzonspor, ikinci devre Konya'daki maçı ise yeşil-beyazlı ekip 2-1 kazandı.
Metin Diyadin: "Ligde kalmamız gerekiyor"
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bazı oyuncuların çeşitli sebeplerle takımdan ayrıldığına dikkati çekerek "İsim saymama gerek yok, bazı oyuncularımız sakatlık ve başka sebeplerden dolayı takımdan ayrıldılar. Yani sezonu kapattılar diyelim. Hafta sonu oynayacağımız Trabzonspor maçından dolayı da kadro çok daraldı. Onun için de biraz rotasyonun da rotasyonu gibi oldu ama çocuklar çok iyi oynadı ve mücadele etti." ifadelerini kullandı.
Genç oyunculara daha fazla şans verilmesi gerektiğini vurgulayan Diyadin, "3-4 tane genç oyuncumuz var yetenekli, gönül ister ki çok rahat ortamda bu çocuklara çok daha fazla şans verelim. Bu işin sevindirici tarafı çocukların çok iyi oynamasıydı. Ancak odaklanmamız gereken tek maç, hafta sonu oynayacağımız Trabzonspor maçı olmalı. Ligde kalma adına kulübümüz için çok önemli bir maça gideceğiz. İnşallah oradan ligde kalarak döneriz." diye konuştu.