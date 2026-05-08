Beşiktaş ile Trabzonspor 143. randevuda Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın yapacakları maçla 143. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rekabette 53 yılı aşkın sürede oynanan 142 müsabakanın 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 48'inden ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 37 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, 198 kez fileleri havalandırırken bordo-mavililer ise 163 gol kaydetti.

Ligde 106. karşılaşma

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 106. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 105 müsabakada siyah-beyazlılar 39, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın attığı 150 gole, Trabzonspor 123 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlarda Beşiktaş üstün

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yaptığı maçlarda Trabzonspor'a büyük üstünlük kurdu.

İki takım, İstanbul'da resmi ve özel maçlarda 70 kez karşılaştı. Beşiktaş 35, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 114, Trabzonspor ise 58 gol attı.

İstanbul'daki lig maçları

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 51 maç oynandı. Bunların 22'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 15 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların 81 golüne karşılık, bordo-mavililer 46 gol attı.

Beşiktaş, şimdiki adıyla Tüpraş Stadı'nın yapımı aşamasında rakibiyle Konya'da oynadığı maçı 3-0 yendi.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik sonuçla aldı.

Siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Bordo-mavililer ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası müsabakasında 4-0'lık sonuçla aldı.