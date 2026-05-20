Trabzonspor, Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre, Beşiktaş AŞ'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 taksit halinde 8 milyon 500 bin avro tutarında ödeme yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada ise Ernest Muçi'ye kulübe verdiği katkı için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

