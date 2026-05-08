Göztepe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

Mustafa Güngör
08 Mayıs 2026•Güncelleme: 08 Mayıs 2026
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Batuhan Kolak, yönetecek.
Süper Lig'de 32 maçta 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, topladığı 52 puanla 5. sırada bulunuyor.
Geçen hafta Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik skorla ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sezonun son iç saha maçında seyircisi önünde kazanmak istiyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Göztepe, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.
İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan, Krastev ile Janderson'un bu maçta forma giymesi beklenmiyor.