Güney Kore'den Kuzey Kore ile ilişkilerde "çatışma yerine barışçıl bir arada yaşama" vurgusu Güney Kore hükümetinin yıllık raporunda, Kuzey Kore ile ilişkilerde baskı ve çatışma yerine barışçıl bir arada yaşama politikasına odaklanılacağı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik politikalarında izlediği ilkelerin yer aldığı yıllık raporunu yayımladı.

Kuzey Kore'nin iç sistemine saygı duyulduğu ve iki ülke arası olası bir birleşmenin "asimilasyon yoluyla" hedeflenmediği vurgulanan raporda, Seul hükümetinin Kuzey Kore ile "baskı ve çatışma yerine barışçıl bir arada yaşama" odaklanacağı belirtildi.

Raporda, bölgede "barış içinde bir arada yaşamanın sistematik temelinin oluşturulmasını" hedefleyecek ikili bir anlaşmanın önemine işaret edildi.

