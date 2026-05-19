FBI: San Diego İslam Merkezi saldırganlarıyla bağlantılı evlerde 30 silah ele geçirildi ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), San Diego İslam Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki saldırganın internette tanışarak nefret söylemlerini yaydıklarını ve saldırganlarla bağlantılı evlerde 30 silah ele geçirildiğini açıkladı.

FBI yetkilileri, San Diego'da düzenledikleri basın toplantısında, 18 Mayıs'ta kentin en büyük İslam merkezine düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

FBI yetkilisi Mark Remily, 17 ve 18 yaşlarındaki iki saldırganın internet ortamında tanıştığını, İslam dahil birçok din karşıtı nefret içeriklerini paylaştıklarını ve bu tür forumlarda yer aldıklarını ifade etti.

Remily, iki saldırganın bu nefret söylemlerinden etkilendiklerinin açık olduğunu ve Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve ırkçılık içeren bu ortamlar konusunda tüm kesimlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bağlantılı evlerde 30 silah ele geçirildi

FBI yetkilisi ayrıca, iki saldırganla bağlantılı evlerde yapılan aramalarda toplam 30 ateşli silahın ele geçirildiğini ve saldırganların başka saldırı planlarının olup olmadığının araştırıldığını aktardı.

Öte yandan, Polis Şefi Scott Wahl da saldırganlardan birinin annesinin aynı gün polisi arayarak "oğlunun intihara meyilli olduğunu" ve "evden kaçtığını" bildirmesi üzerine aramaların başlatıldığını açıkladı.

Wahl, annenin ihbarından iki saat sonra San Diego İslam Merkezi'ne yönelik silahlı saldırının başladığını kaydetti.

San Diego İslam Merkezi'ne saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne 18 Mayıs Pazartesi günü silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.