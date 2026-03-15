Kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi yurt dışından Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı, 32'si kırmızı bültenle, 40'ı ulusal seviyede aranan toplam 72 kişinin yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapıldı.
— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 15, 2026
❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 40 Suçlu olmak üzere
Toplam 72 suçlu; Gürcistan(54), Almanya(9), Karadağ(2), Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, K.K.T.C. ve Bulgaristan’dan ülkemize geri getirildi.
İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucu kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 suçlunun yakalandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gürcistan'da 54, Almanya'da 9, Karadağ'da 2, Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, KKTC ve Bulgaristan'dan 1'er olmak üzere toplam 72 suçlu Türkiye'ye getirildi. Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A, E.U, M.Y, B.A, S.D, E.Ö, B.E, M.Ö, M.K, İ.Ç, O.G, E.Y, Z.İ, M.Y, Ö.Y, İ.K, K.Ç, A.Y, R.Ş, F.M, M.A, Y.Ç, H.İ, S.B, İ.K, A.U, M.Ö, Ş.S.A, R.G, S.E, R.C. ve S.A. ile ulusal seviyede aranan A.G, İ.C, F.D, F.Ş, S.C.T, M.T, H.D, R.D, E.T, E.Ö, U.T, S.E, M.Ö, E.U, H.A, B.B, Ş.B, M.Y, E.K, Y.İ, H.B.Y, İ.A, N.Y, Y.K, S.D, F.A, M.K, M.D, D.B, Z.Y, N.D, U.Ö, T.K, E.C.Ö, E.G, E.Y, C.K, C.T, R.S. ve U.Ö. isimli şahısların yakalanıp, Türkiye'ye iadeleri sağlandı."