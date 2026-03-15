Dolar
44.20
Euro
50.46
Altın
5,020.00
ETH/USDT
2,091.60
BTC/USDT
71,523.00
BIST 100
13,092.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

Kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi yurt dışından Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, 32'si kırmızı bültenle, 40'ı ulusal seviyede aranan toplam 72 kişinin yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi yurt dışından Türkiye'ye getirildi

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucu kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 suçlunun yakalandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürcistan'da 54, Almanya'da 9, Karadağ'da 2, Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, KKTC ve Bulgaristan'dan 1'er olmak üzere toplam 72 suçlu Türkiye'ye getirildi. Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A, E.U, M.Y, B.A, S.D, E.Ö, B.E, M.Ö, M.K, İ.Ç, O.G, E.Y, Z.İ, M.Y, Ö.Y, İ.K, K.Ç, A.Y, R.Ş, F.M, M.A, Y.Ç, H.İ, S.B, İ.K, A.U, M.Ö, Ş.S.A, R.G, S.E, R.C. ve S.A. ile ulusal seviyede aranan A.G, İ.C, F.D, F.Ş, S.C.T, M.T, H.D, R.D, E.T, E.Ö, U.T, S.E, M.Ö, E.U, H.A, B.B, Ş.B, M.Y, E.K, Y.İ, H.B.Y, İ.A, N.Y, Y.K, S.D, F.A, M.K, M.D, D.B, Z.Y, N.D, U.Ö, T.K, E.C.Ö, E.G, E.Y, C.K, C.T, R.S. ve U.Ö. isimli şahısların yakalanıp, Türkiye'ye iadeleri sağlandı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi yurt dışından Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi yurt dışından Türkiye'ye getirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet