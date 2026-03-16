Adalet Bakanı Gürlek'ten kırmızı bültenle aranan suçluların Türkiye'ye iadelerine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "2026 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye'nin yabancı ülkelerden adi suç ve terör suçları kapsamında kabul edilen iade talebi sayısı toplam 76 olmuştur." dedi.

İsmet Karakaş  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Ankara

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026'da Türkiye'nin yabancı ülkelerden adi suç ve terör suçları kapsamında kabul edilen iade talebi sayısının 76 olduğunu bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından, "kırmızı bülten" kapsamında suçluların Türkiye'ye iadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

"2026 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye'nin yabancı ülkelerden adi suç ve terör suçları kapsamında kabul edilen iade talebi sayısı toplam 76 olmuştur." bilgisini veren Gürlek, bu iadelerin 35'inin Gürcistan, 19'unun Almanya, 5'inin Karadağ, 2'sinin Irak, 2'sinin Yunanistan'dan gerçekleştiğini belirtti.

Arjantin, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Ermenistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kuzey Makedonya, Slovenya, Birleşik Krallık ve İtalya'dan da Türkiye'ye birer suçlu iadesi gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü ve İçişleri Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda sürdürülen bu süreç, Türkiye'nin kurumsal kapasitesini ve kararlılığını açık şekilde ortaya koymaktadır. Suçla mücadele kapsamında yürütülen uluslararası işbirliği dolayısıyla adı geçen ülkelerin yetkililerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte yakın koordinasyon içerisinde çalışan İçişleri Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza da katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, suçla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeydeki işbirliğimizi güçlendirerek kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

