8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 73 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 34'ünün tutuklandığını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 2,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 73 zanlının yakalandığı, 34 şüphelinin tutuklandığı, 35'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı vurgulandı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şüphelilerin, Samsun'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul, Mersin ve Manisa'da 'nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık' suçlarını işledikleri, Ağrı ve Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı ve Balıkesir'de tefecilik yaptıkları tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon lira değerinde 126 banka hesabına el konuldu. Daire başkanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Bingöl'de çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı
Yurt genelinde bayram boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Ümraniye Belediyesinin "Aktif Yaş-Al Merkezlerinde" mukabelelerin hatim duası yapıldı
8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı
Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumunun huzur içinde gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz

Kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi yurt dışından Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığından araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin açıklama

Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlı yakalandı

Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlı yakalandı
Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi

Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi
Kuşadası Belediye Başkanı Günel, "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında gözaltına alındı

Kuşadası Belediye Başkanı Günel, "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında gözaltına alındı
