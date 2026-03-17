Kuşadası Belediye Başkanı Günel, görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet almak" suçlamasından tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Kuşadası Belediye Başkanı Günel, görevden uzaklaştırıldı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında 'rüşvet almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

