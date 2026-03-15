Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
İçişleri Bakanlığından araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, araçlarda multimedya ve görüntü cihazı kullanımına yönelik cezai yaptırımların yeni yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar durdurulduğunu, 27 Şubat'tan itibaren bu çerçevede uygulanan cezaların iptal edildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
İçişleri Bakanlığından araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak "sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak" fiiline yönelik düzenleme yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur. Bu kapsamda, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimlerin 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirileceği, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edileceği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığından araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin açıklama
