Dolar
44.12
Euro
50.92
Altın
5,133.35
ETH/USDT
2,050.00
BTC/USDT
69,700.00
BIST 100
13,294.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile baş başa görüştü. -VTR
logo
Gündem

Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişi Gürcistan'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişinin, Gürcistan'da yakalandığını bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişi Gürcistan'da yakalandı

Ankara

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırmızı bültenle aradığımız 13, ulusal seviyede aradığımız 3 suçlu Gürcistan polisiyle düzenlenen ortak operasyonlarda Gürcistan'da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Gürcistan Polis Teşkilatının katılımıyla, kırmızı bültenle aradığımız R.G, R.C, N.D, R.S, H.Ç, S.E, Y.S, M.A.D.C.B, O.K, O.M, T.F, S.A, ulusal seviyede aradığımız H.A, U.Ö. ve R.S. isimli şahıslar Gürcistan'da gerçekleştirilen ortak operasyonda yakalandı. Şahısların, ülkemize iade işlemleri derhal başlatıldı. Daire başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, Gürcistan Polis Teşkilatını ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti
Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişi Gürcistan'da yakalandı
Tek kullanımlık bazı plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak

Benzer haberler

Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişi Gürcistan'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişi Gürcistan'da yakalandı

Siber suçlara yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 360 şüpheli yakalandı

"APP" plakalar için 1 Nisan'a kadar denetimler rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 247 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 247 kişi tutuklandı
Bolu Belediyesi Başkan Vekilliğine Mehmet Tuna Özcan seçildi

Bolu Belediyesi Başkan Vekilliğine Mehmet Tuna Özcan seçildi
"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarına yönelik 11 ildeki operasyonlarda 61 kişi yakalandı

"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarına yönelik 11 ildeki operasyonlarda 61 kişi yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet