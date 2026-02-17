Dolar
Yaşam

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi ramazana özel ışıklandırıldı

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi ramazan ayına özel ışıklandırıldı.

Emin Ferhat Sevilir  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi ramazana özel ışıklandırıldı

Erzincan

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, "on bir ayın sultanı" ramazan ayı dolayısıyla dekoratif ışıklandırmalarla süslendi.

Işıklı yıldızlar ve hilallerle süslenen kayak merkezinde ramazan atmosferi oluşturuldu.

Vali Hamza Aydoğdu, ışıklarla "Hayırlı Ramazanlar" yazılan kayak merkezinin görsellerini sosyal medya hesaplarından şu mesajla paylaştı:

"Ergan Kayak Merkezimizi, ramazanın ruhuna yakışır bir zarafetle donattık. Dağın beyaz sessizliği, akşam çökerken kandil gibi parlayan ışıklarla buluşuyor. Her köşede huzuru, her adımda paylaşmanın sıcaklığını hissettiren bir atmosfer doğuyor."

