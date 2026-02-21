Dolar
Dünya

İran ve Katar Dışişleri Bakanları nükleer müzakereleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD ve İran arasında dolaylı şekilde devam eden nükleer müzakerelere dair gelişmeleri ele aldı.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
İran ve Katar Dışişleri Bakanları nükleer müzakereleri görüştü

İstanbul

İran devlet televizyonuna göre Erakçi ile Al Sani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgesel ve uluslararası son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan iki ülke yetkilileri, Tahran ile Washington arasındaki dolaylı müzakerelerin son durumunu masaya yatırdı.

İkili, bölgesel işbirliği çerçevesinde diplomasi sürecinin kolaylaştırılması ve ilerletilmesi amacıyla istişare ve işbirliğinin sürdürülmesinin de gerekliliğini vurguladı.

