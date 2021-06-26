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Dünya

İran Meclisi yasaklı sosyal medya uygulamalarını kullananlara hapis cezası öngören teklifi gündemine aldı

İran Meclisi, yargı tarafından erişim engeli getirilen sosyal medya uygulamalarını kullananlara para ve hapis cezaları öngören hedefleyen kanun teklifini görüşmeye hazırlanıyor.

Ahmet Dursun   | 26.06.2021
İran Meclisi yasaklı sosyal medya uygulamalarını kullananlara hapis cezası öngören teklifi gündemine aldı

Ankara

Meclise sunulan "İnternet kullanıcılarının haklarını korumak ve mesajlaşma uygulamalarını düzenlemek" adı verilen kanun teklifi, gelecek hafta görüşülmek üzere gündeme alındı.

Yabancı sosyal medya uygulamalarına ülkede resmi olarak kayıt olma ve İran yasalarına uyma zorunluluğu getirecek teklifin yasalaşması halinde bu şartlara uymayan yabancı uygulamaların faaliyetine son verilecek.

Yargı tarafından erişim engeli getirilen uygulamaları sanal özel ağlar (VPN) vasıtasıyla kullanan kişi ve kuruluşlara para ve hapis cezası öngören teklif aynı zamanda hükümetin internet kullanımı üzerindeki yönetim yetkisinin Silahlı Kuvvetlere devredilmesini hedefliyor.

Teklifte ayrıca yerli sosyal medya uygulamalarını desteklemek amacıyla yabancı uygulamaların internet bant genişliğinin yerli uygulamaların yarı kapasitesine indirilmesi öngörülüyor.

İran'da Telegram, Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına getirilen erişim engellerini aşmak için yaygın olarak VPN kullanılıyor.

Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

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