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Malatya'da şiddetli rüzgar spor salonuna zarar verdi

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, spor salonunun çatısında hasara neden oldu.

Ayhan İşcen  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Malatya'da şiddetli rüzgar spor salonuna zarar verdi Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nun çatısının bir bölümünü yerinden sökerek çim sahaya savurdu.

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Salonun çatısında hasar meydana gelirken kopan parçaların spor sahasına düşmesi nedeniyle polis ekipleri, tesisin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Alanda, rüzgarın etkisini yitirmesiyle birlikte temizlik ve hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.

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