Malatya'da şiddetli rüzgar spor salonuna zarar verdi
Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, spor salonunun çatısında hasara neden oldu.
Malatya
İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nun çatısının bir bölümünü yerinden sökerek çim sahaya savurdu.
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Salonun çatısında hasar meydana gelirken kopan parçaların spor sahasına düşmesi nedeniyle polis ekipleri, tesisin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Alanda, rüzgarın etkisini yitirmesiyle birlikte temizlik ve hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.