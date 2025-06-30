Dolar
39.76
Euro
46.63
Altın
3,280.14
ETH/USDT
2,471.00
BTC/USDT
107,820.00
BIST 100
9,904.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail'in İran'a 12 gün süren saldırılarında ölenlerin sayısı 935'e yükseldi

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 935'e çıktığını belirtti.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
İsrail'in İran'a 12 gün süren saldırılarında ölenlerin sayısı 935'e yükseldi

İstanbul

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cihangir düzenlediği basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İranlı Sözcü, İsrail'in İran'a düzenlediği ve 12 gün süren saldırıları sonucunda, 935 kişinin öldüğünü ve bu kişilerin kimliklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Cihangir, ölenlerden 38'inin çocuk, 102'sinin ise kadın olduğunu kaydetti.

İranlı yetkili yaralı sayısı hakkında ise bilgi vermedi.

İran Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Haziran'da yapılan açıklamada, ölü sayısının 627'ye ve yaralı sayısının da 4 bin 870'e yükseldiği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı
Malatya'da şiddetli rüzgar spor salonuna zarar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 7. yılında Fuat Sezgin'i andı
Bakan Göktaş'tan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin video mesaj

Benzer haberler

İsrail'in İran'a 12 gün süren saldırılarında ölenlerin sayısı 935'e yükseldi

İsrail'in İran'a 12 gün süren saldırılarında ölenlerin sayısı 935'e yükseldi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: UAEA'nın çifte standartlı tutumu bölge güvenliği için sorun oluşturuyor

Norveçli emeklilik fonu KLP, İsrail'e silah satışı nedeniyle Oshkosh ve ThyssenKrupp’ı portföyünden çıkardı

İran'ın nükleer müzakerelere dönmesi için UAEA kilit rol oynuyor

İran'ın nükleer müzakerelere dönmesi için UAEA kilit rol oynuyor
Hukukçular, İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasını soykırım olarak niteliyor

Hukukçular, İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasını soykırım olarak niteliyor
İsrail-İran ateşkesi İsrail içinde nasıl yankılandı?

İsrail-İran ateşkesi İsrail içinde nasıl yankılandı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet