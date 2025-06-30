Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikçe Türkiye Yüzyılı'nın inşası daha da hızlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikçe Türkiye Yüzyılı'nın inşası inşallah daha da hızlanacak." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve tüm Müslümanların muharrem ayı ile 1447 hicri yılbaşını tebrik etti.
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Kabine toplantısının gündeminde ülkenin güvenliğine, huzuruna ve refahına ilişkin meselelerin olduğunu aktaran Erdoğan, sağlıktan dış politikaya, çevreden sanayi ve teknolojiye, çalışma hayatından ticarete kadar kritik noktaları toplantıda ele aldıklarını belirtti.
❝(2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi) NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak, çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 30, 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu https://t.co/vGCE6cPDcH pic.twitter.com/B2JYQaATTW
Erdoğan, 16 Nisan 2017'deki halk oylamasıyla millet tarafından kabul edilen, 24 Haziran 2018'deki seçimlerle fiilen hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde geçen hafta 7. yılın geride kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin iki asra yaklaşan yönetim sistemi tartışmalarına noktayı koyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, salgından savaşlara, depremden sellere kadar son 7 yıldaki birçok imtihanı alnının akıyla vermiştir. Özellikle kriz dönemlerinde yeni hükümet sistemimizin stratejik değerini ve devletimize sağladığı avantajları çok daha net görüyoruz. Hızlı, etkin karar alma ve uygulama mekanizmalarıyla, devlette koordinasyonu en üst seviyede tutan mimarisiyle, siyasi ve toplumsal istikrarı güçlendiren tasarımıyla, vesayet odaklarının müdahalesine kapalı yapısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin karşılaştığı tehdit ve sınamaları suhuletle yönetmesini kolaylaştırıyor. Sistem oturdukça eski alışkanlıklar da değişmeye başladı. Yeni yönetim modeline karşı ilk etapta şahit olduğumuz kimi bilgisizlikten, kimi art niyetten kaynaklı direnç önemli ölçüde kırıldı. Yerini güvene bıraktı. Allah'ın izniyle bundan sapma veya geriye dönüş olmayacak."
"Devletin daha iyi hizmet etmesini sağlayacak fikirlere her zaman açığız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinde milletin tavrını bir kez daha ortaya koyduğunu, şahsı ve ittifakları ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de sandıkta güven tazelediğini vurgulayarak, şunları ifade etti:
"Parti içi kavgalardan başını kaldıramayan muhalefetin gündem saptırma amacıyla sık sık başvurduğu eski sistem tartışmaları, eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır. Eski hal, muhaldir. Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikçe Türkiye Yüzyılı'nın inşası inşallah daha da hızlanacak. Şunu da altını çizerek ifade etmek isterim, yönetim sistemimizdeki bu tarihi kazanımın geliştirilerek muhafazasını, Türkiye'nin istikbal yolculuğu bakımından çok önemsiyoruz. 7 yıllık tecrübeler ışığında gayet doğal olarak biz de değerlendirmelerimizi çok kapsamlı bir şekilde yapıyoruz. Devletin millete daha iyi hizmet etmesini sağlayacak fikirlere her zaman açığız. Yeni sistemin altını oymayı değil de iyileştirmeyi, etkinliğini artırmayı, sorun çözme kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen her türlü öneriyi kimden gelirse gelsin hayırhahlıkla değerlendiririz."
Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi büyük bir reformu kazandırmaktan onur ve memnuniyet duyduklarının altını çizen Erdoğan, "Sandıkta verdikleri güçlü destekle sistem değişikliğini mümkün kılan aziz milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabb'im bizi ülkemize ve milletimize hizmetkarlık yapmaktan alıkoymasın. Hükümet olarak milletimizin sandıkta, namusumuza emanet ettiği iradesine tam bir adanmışlık içinde sahip çıkıyoruz. Çevremizde hangi sıkıntılar yaşanırsa yaşansın, bizim tek bir gündemimiz vardır, o da millete ve memlekete şükran borcumuzu hizmet siyasetimizle layıkıyla ödemektir." diye konuştu.
"Bu iç savaşın tek müspet yanı kirli çamaşırların ortaya dökülmesi"
"Muhalefetin içinde debelendiği süfli ve sahte tartışmalar hep söylediğim gibi iktidarımızın sorumluluğunu daha da artırmaktadır." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Sadece bize oy veren yaklaşık 29 milyon kardeşimizin değil, siyasi tercihi farklı vatandaşlarımızın da devlete, sisteme, demokrasiye yönelik inancını korumanın gayretindeyiz. Bilhassa son 2-3 haftadır dozu giderek artan, hatta aleni hakaret ve tehdit seviyesine varan zehirli söylemler, bu söylemlerin muhataplarından öte demokrasimize ve siyaset kurumuna zarar vermektedir. Ortada seviyeli bir tartışma değil, demokrasinin standardını dibe çeken bir hakaret teatisi söz konusudur. Bu iç savaşın tek müspet yanı kirli çamaşırların ortaya dökülmesidir. Meselenin Alevi canlarımızı rencide edecek boyuta ulaşmasını, özellikle muharrem ayının manevi ikliminde fevkalade yanlış buluyoruz. Bakınız daha önce de ifade ettim, Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok. Ülkemizi, on binlerce canına ve 2 trilyon dolarlık ekonomik kaynağına mal olan yarım asırlık bir musibetten kurtarmaya çalışırken, yeni sorun alanları oluşturulmasına kesinlikle müsaade edemeyiz. 86 milyonun birliği, dirliği, huzuruyla demokrasimizin sıhhat ve selameti bir siyasi partinin koltuk kavgasından çok daha mühimdir. Milli birliğimizi zafiyete uğratan nefret dili bir an önce terk edilmelidir. Kendi iç meselelerini çözemeyenler milletin ve memleketin sorunlarına çözüm üretemezler."
"'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının kısa sürede katettiği mesafeden memnunuz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak başlatıp, ilgili birimlerin koordinasyonunda bir devlet projesi olarak titizlikle yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının kısa sürede katettiği mesafeden memnunuz." dedi.
Erdoğan, dünya sisteminde tarihi kırılmalar yaşanırken siyaset kurumunun da buna uygun olarak Türkiye merkezli hareket etmesi gerektiğini belirtti.
Bir gerçeği üzerine basa basa söylemek mecburiyetinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhur İttifakı olarak başlatıp, ilgili birimlerin koordinasyonunda bir devlet projesi olarak titizlikle yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının kısa sürede katettiği mesafeden memnunuz. Siyasi aktörlerin genel olarak sorumlu ve yapıcı açıklamalarını takdirle karşılıyor, sürecin başarısı açısından çok kıymetli buluyoruz. Bunun devamı, ilerleyen dönemde daha kritik hale gelecektir. Şurası bir hakikat ki bölgemizde son dönemde vuku bulan hadiseler, bu sürecin ne kadar isabetli ve stratejik bir adım olduğunu teyit etmiştir."
"Soğukkanlılığımızı kimse yanlış anlamasın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "meyve veren ağaç taşlanır" misali bu hayırlı süreci de akamete uğratmak isteyenlerin olduğunu bildiklerini ifade etti.
"Sadece ülkemiz içinde değil örgüt içerisinde kimi unsurların, çabaları dinamitlemeyi amaçlayan çeşitli sabotajlar peşinde oldukları anlaşılıyor." diyen Erdoğan, şunları söyledi:
"Devletimiz elbette bu tuzaklara düşmeyecek kadar tecrübeye sahiptir ama bu provokasyonlara rıza göstereceğimiz anlamına asla gelmez. Milletimizin huzuruna kastedildiğinde veya milli güvenliğimize yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda şurası bilinmelidir ki kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz. Sabrımızı, sükunetimizi ve soğukkanlılığımızı kimse yanlış anlamasın, kimse yanlış yorumlamasın. Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye de ziyadesiyle sahibiz."
İç ve dış programlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet ne yaparsa yapsın, sadece son iki haftada gerçekleştirdikleri iç ve dış programların özetinin bile ne demek istediklerini anlamak için kafi olduğunu belirtti.
18 Haziran'da Süper Lig'e yükselen takımları ve Türkiye Futbol Federasyonunun yöneticilerini Külliye'de misafir ettiklerini anımsatan Erdoğan, fair-play ikliminin hakim olduğu heyecan ve rekabet düzeyi yüksek bir sezonu başarıyla tamamlayarak bir üst lige çıkan kulüpleri ve sporcuları bir kez daha tebrik etti.
Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya hız kesmeden devam ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yapımı tamamlanan 49 bin 56 yeni konut ve iş yerini hak sahiplerine teslim etmek üzere 19 Haziran'da Kahramanmaraş'taydık. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz inşaat çalışmalarını Kahramanmaraş'ta teslim ettiğimiz 250 bininci afet konutuyla yeni bir aşamaya taşıdık. Yıl sonuna kadar 203 bin ilave bağımsız bölümü de tamamlayarak toplam 453 bin konut ve iş yerinin anahtarlarını teslim edeceğiz. Maraş ziyaretimizin bir başka anlamlı yönü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de heyecanımıza ortak olmasıydı. İlham kardeşimle beraber Azerbaycan Mahallemizin açılışını yaptık. Başta Cenap İlham Aliyev olmak üzere depremin ilk gününden itibaren 'kardeş kömeği' başlatarak ülkemizin yardımına koşan Azerbaycan halkına bir kez daha teşekkür ediyorum."
Eğitim Teknolojileri Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde uzman isimlerin katılımıyla yapay zeka ve inovasyonun eğitimdeki rolünü, dijital teknolojilerin ihtiva ettiği yeni imkan ve tehditleri farklı yönleriyle ele aldıklarını dile getirdi.
Eğitim öğretim yılının sona erdiği 20 Haziran'da düzenlenen zirvede ayrıca karne sevinci yaşayan öğrencilere tebrikleri ilettiklerini anımsatan Erdoğan, "Aydınlık yarınlarımızın teminatı Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olan tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, ailelerini, öğretmenlerimizi ve maarif ordumuzun tüm neferlerini bir kez daha kutluyorum." dedi.
İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün gönül ve kültür coğrafyasının farklı köşelerinden İstanbul'a teşrif eden misafirlerle İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nda bir araya geldiklerini anımsattı.
Ertesi gün yine İstanbul'da ev sahipliği yaptıkları İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Toplam nüfusu 2 milyarı bulan İslam aleminin, mevcut sorunları karşısında vahdet ve uhuvvet bilinciyle hareket etmesinin önemini vurguladık. 23 Haziran'da ise 30. Yıl Vefa Buluşması münasebetiyle Memur-Sen Konfederasyonumuzun üye ve yöneticileriyle bir araya geldik. Yerli ve milli duruşuyla en zorlu dönemlerde dahi demokrasi ve milli irade çizgisinden ayrılmayan Memur-Sen'e çalışmalarında başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.