Dolar
42.34
Euro
49.15
Altın
4,004.46
ETH/USDT
3,007.60
BTC/USDT
90,078.00
BIST 100
10,658.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul'da ara tatilin ardından ikinci iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da ara tatilin ardından okulların açılmasının da etkisiyle haftanın ikinci gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Fatma Nur Duman Arı, Mehmet Ali Derdiyok, Adem Koç  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
İstanbul'da ara tatilin ardından ikinci iş gününde trafik yoğunluğu Adem Koç

İstanbul

Trafiğin yavaş seyrettiği kentin Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli'nin girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar yavaş ilerliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise trafik yoğunluğu Ataşehir'den başlayarak köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında da araçlar ağır seyrediyor.

Öte yandan, bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Haliç ve Mecidiyeköy'de oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor. D-100 kara yolu Avcılar mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle de sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor.

TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri ile İSTOÇ arasında araçlar yavaş ilerliyor.

Yine kentte ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki ara tatilin ardından ikinci iş gününde metrobüs durakları ve diğer toplu taşıma araçlarında da yolcu yoğunluğu oluştu.

Özellikle Yenibosna-Şirinevler aktarma merkezlerinde yolcular toplu ulaşım kullanmakta güçlük çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 63'lere kadar çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, "Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesi"ne video mesaj gönderdi
IQ Money'in "yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa aracılık" soruşturmasında 26 zanlı yakalandı
Erzurum'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Gümrükler Muhafaza ekipleri üç ilde 1 ton 65 kilogram esrar ele geçirdi
İstanbul'da ara tatilin ardından ikinci iş gününde trafik yoğunluğu

Benzer haberler

IQ Money'in "yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa aracılık" soruşturmasında 26 zanlı yakalandı

IQ Money'in "yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa aracılık" soruşturmasında 26 zanlı yakalandı

İstanbul'da ara tatilin ardından ikinci iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
AJet’in 2 yeni "Boeing 737-8 MAX" uçağı İstanbul’a geldi

AJet’in 2 yeni "Boeing 737-8 MAX" uçağı İstanbul’a geldi
İstanbul'da ara tatilin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da ara tatilin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet