Gündem

Erzurum'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Erzurum'da yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Tevhid Furkan Nehri  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Erzurum'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Çanakkale-Van seferini yapan 34 CTG 925 plakalı yolcu otobüsü ile 90 AN 811 plakalı yabancı tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis ve zeminin kaygan olduğu görüldü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 11 kişi, ambulanslarla kent merkezi ve Pasinler ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan bölgede sis ve yolun kaygan zeminiyle alakalı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada araçlarda hasar oluştu.


