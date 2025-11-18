Erzurum'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Erzurum'da yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Erzurum
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Çanakkale-Van seferini yapan 34 CTG 925 plakalı yolcu otobüsü ile 90 AN 811 plakalı yabancı tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde çarpıştı.
Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis ve zeminin kaygan olduğu görüldü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 11 kişi, ambulanslarla kent merkezi ve Pasinler ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan bölgede sis ve yolun kaygan zeminiyle alakalı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada araçlarda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.