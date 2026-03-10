Dolar
44.05
Euro
51.36
Altın
5,179.64
ETH/USDT
2,061.00
BTC/USDT
70,748.00
BIST 100
12,958.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava sahasının korunması için bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya'ya konuşlandırıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye ve vatandaşların güvenliğini sağlamada kararlı olduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle işbirliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
MSB
Bu haberi paylaşın
Yardıma muhtaç kişiler istihdam desteğiyle kendi hayatlarını kazanıyor
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 36 şüpheli daha gözaltına alındı
Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 111 yıl sonra aynı rotada

MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
KKTC'nin güvenliği için adaya F-16 uçaklarının konuşlandırılması değerlendiriliyor

KKTC'nin güvenliği için adaya F-16 uçaklarının konuşlandırılması değerlendiriliyor
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet