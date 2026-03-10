Dolar
44.05
Euro
51.36
Altın
5,179.64
ETH/USDT
2,061.00
BTC/USDT
70,748.00
BIST 100
12,958.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor

Bazı illerde soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ekip  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Ankara

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oluyor.

Gece termometrelerin sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Erzurum'da soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşan kentte, bazı şadırvanlar buzla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olarak kaydedildi.

Soğuk hava nedeniyle Kura Nehri yüzeyinde buzlanma oluştu. Nehrin kale bölgesinde güneşin etkisiyle buharlaşma görüldü.

Ağaçların kırağı tuttuğu kentteki Ardahan Köprüsü'nde buz sarkıtları oluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kars

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Kars'ta, soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu, bazı sulak alanlar dondu.

Kars-Göle kara yolundaki köylerde son etkili olan yağışla kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğuklar etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Araçların ve evlerin camları buz tuttu, küçük göletler dondu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Vatandaşlardan Tayfun Kılıç, gecelerin aşırı soğuk olduğunu belirterek, "Hava geceleri eksi 15-16'yı buluyor ama gündüzleri iyi gidiyor. Sabahları buz olduğu için camları kazımak zorunda kalıyoruz. Kış şartları zor geçiyor." dedi.

Erzurum, Tunceli ve Kars’ta kar nedeniyle 198 yerleşim yerinin yolu kapandı

Erzurum'un kırsal bölgelerinde kar ve tipi nedeniyle 169 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 4 ve Kars'ta 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yardıma muhtaç kişiler istihdam desteğiyle kendi hayatlarını kazanıyor
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 36 şüpheli daha gözaltına alındı
Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor

Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor

Torunu sayesinde 70 yaşında okuma yazma öğreniyor

Erzurum'da kışın çatılardaki tehlikeye karşı profesyonel dağcılar "buz timi" kurdu

Bazı illerde soğuk hava ve kar etkili oluyor

Bazı illerde soğuk hava ve kar etkili oluyor
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor

Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Bazı illerde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet