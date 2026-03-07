Dolar
Gündem

KKTC'nin güvenliği için adaya F-16 uçaklarının konuşlandırılması değerlendiriliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), güvenliğinin sağlanması için adaya F-16 uçaklarının konuşlanmasının değerlendirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
KKTC'nin güvenliği için adaya F-16 uçaklarının konuşlandırılması değerlendiriliyor

Ankara

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir." ifadeleri kullanıldı.

