Gündem

Marmaris'te deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi

Sahilde suyun çekilmesiyle oluşan kum adacığı ve teknelerin yan yatması havadan görüntülendi.

Sabri Kesen  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Marmaris'te deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 5 metre çekildi.

Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde deniz suyunun çekilmesiyle kum adacığı oluştu, bölgede bulunan tekneler, salmalarının karaya oturması nedeniyle yan yattı.

Uzunyalı ve İçmeler plajlarında da deniz suyunun yaklaşık 2 metre çekildiği görüldü.

Yalancıboğaz mevkisinde suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacığı ile yan yatan tekneler, dronla görüntülendi.

Öte yandan, Ege kıyılarında suyun çekilmesinde gelgit, fırtına, rüzgar ve topografyanın önemli rol oynadığı, bu durumun her yıl şubat ve martta görüldüğü kaydedildi.

