İstanbul'da bıçaklı saldırıda ölen öğretmene ilişkin soruşturmada iki müdür görevden uzaklaştırıldı

İstanbul'da biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.

Şeyma Güven  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
İstanbul'da bıçaklı saldırıda ölen öğretmene ilişkin soruşturmada iki müdür görevden uzaklaştırıldı

Ankara

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Akhan ile Okul Müdürü Polat görevden uzaklaştırıldı.

Olay

Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İstanbul'da bıçaklı saldırıda ölen öğretmene ilişkin soruşturmada iki müdür görevden uzaklaştırıldı
