Gündem

İstanbul'da öğrencinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi Konya'da defnedildi

İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Savaş Güler  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
İstanbul'da öğrencinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi Konya'da defnedildi Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren biyoloji öğretmeni Çelik'in (44) Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Selçuklu ilçesindeki Parsana Camisi'ne getirildi.

Burada Çelik'in yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.

Çelik'in naaşı, öğle namazı sonrası İl Müftüsü Ali Öge'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından, Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bülent Çiftci, Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, çok sayıda öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

