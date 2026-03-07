Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanlarını kabul etti https://t.co/e4qjj9EYXT— AA Canlı (@AACanli) March 7, 2026
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabulde hazır bulundu.