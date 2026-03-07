Dolar
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı heyetini kabul etti

İstanbul

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabulde hazır bulundu.

