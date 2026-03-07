Dolar
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Gündem

DMM'den Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan'a yönelik provokasyon içeren paylaşımlara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye ve Azerbaycan, sadece bugün değil geçmişte de birçok kez karşı karşıya kaldığı sınamalardan başarıyla çıkmıştır." açıklamasında bulundu.

Fatih Gökbulut  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
DMM'den Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan'a yönelik provokasyon içeren paylaşımlara ilişkin açıklama

Ankara

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan, Türkiye ve Azerbaycan ilişkileriyle sosyal medya ve bazı mecralarda Azerbaycan'a yönelik eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlara ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilişkili olarak, sosyal medya başta olmak üzere bazı mecralarda Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan'a yönelik maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Sarsılmaz tarihi ve müşterek değerlerle birbirine sıkı sıkıya bağlı olan Türkiye ve Azerbaycan, sadece bugün değil geçmişte de birçok kez karşı karşıya kaldığı sınamalardan başarıyla çıkmıştır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderler seviyesinde öncülük ettiği ikili ilişkiler, her düzeyde 'Tek Millet, İki Devlet' şiarıyla yürütülmektedir. Kamuoyunun bu kardeşliğe zarar verebilecek maksadını aşan söylemlere, dezenformasyonlara ve kara propaganda faaliyetlerine karşı daha hassas olması, kritik konularda Türkiye ve Azerbaycan makamlarınca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

