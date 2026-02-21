Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,972.30
BTC/USDT
68,092.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Marmaris Devlet Hastanesinde yoğun bakım 3. basamağa yükseltildi

Marmaris Devlet Hastanesi, sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve bölgedeki sevk oranlarını düşürmek amacıyla teknik altyapısını güçlendirerek yeni tıbbi hizmetleri devreye aldı.

Sabri Kesen  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Marmaris Devlet Hastanesinde yoğun bakım 3. basamağa yükseltildi

Muğla

Marmaris'te sağlık hizmet sunumunun güçlendirilmesi hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, evde bakım hizmetlerinden cerrahi müdahalelere, teknolojik yeniliklerden hastane bahçesinde trafik düzenlemesine kadar önemli adımlar atıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yoğun bakımda üst seviye hizmet dönemi başladı

Hastanenin sunduğu en kritik hizmetlerden biri olan yoğun bakım servisi, teknik altyapı ve kapasite iyileştirmelerinin ardından 2. basamaktan 3. basamağa yükseltildi. Bu statü değişikliği ile birlikte daha ağır ve komplike vakaların tedavisi başka bir merkeze sevk edilmeden hastane bünyesinde yapılabilecek.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı devreye alındı

Hastaneye atanan Mikrobiyoloji Uzmanı ile birlikte Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı tam kapasiteyle faaliyete geçti.

Laboratuvarın devreye girmesiyle enfeksiyon hastalıklarının erken tanısı ve doğru antibiyotik tedavisinin planlanması hedefleniyor.

Laboratuvarda, bakteriyoloji, viroloji, mikoloji ve parazitoloji analizleri, kültür ve antibiyogram çalışmaları, antibiyotik direnç sürveyansı ve hızlı antijen testleri rutin olarak yapılmaya başlandı.

Engelli ve yatağa bağımlı hastalara mobil diş hizmeti

Özel gereksinimli bireylerin sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Mobil Diş Ünitesi hizmete alındı.

Evde bakım kapsamında olan ve yatağa bağımlı hastalar, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini hastaneye nakil gerekmeden yerinde alabilecek. Bu uygulama ile nakil kaynaklı mağduriyetlerin önlenmesi ve koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hastanede branş çeşitliliğini ve tanı gücünü artırmak üzere katarakt cerrahisi ameliyatları için gerekli teknik donanım ve fiziki şartlar tamamlandı.​​​​​​​

Bakanlık onay sürecinin ardından katarakt operasyonlarının kısa sürede başlatılması planlanıyor.

İşitme kaybı tanısında kullanılan odyoloji cihazı son teknolojiyle yenilenerek tanı süreçleri daha hassas hale getirildi.

Ayrıca, yeni planlamalarla Üroflowmetri (idrar akış testi) ve bronkoskopi işlemlerinin hastane bünyesinde yapılabilmesi için cihaz temin süreci hızlandırıldı.

Hasta ve hasta yakınları için sağlık hizmetlerinin yanı sıra fiziksel alanlarda da araç yoğunluğunu gidermek amacıyla genişletme çalışmaları başlatıldı.

Düzenleme ile ambulansların giriş-çıkışlarının hızlandırılması ve hasta güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında MSB Mehteran Birliği Konseri düzenlendi
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Marmaris Devlet Hastanesinde yoğun bakım 3. basamağa yükseltildi

Marmaris Devlet Hastanesinde yoğun bakım 3. basamağa yükseltildi

Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oluyor

Muğla'da doluluğu yüzde 110'a ulaşan Marmaris Atatürk Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı

Emirdağlı kardeşler aynı gün gerçekleştirilen operasyonla varis ağrılarından kurtuldu

Emirdağlı kardeşler aynı gün gerçekleştirilen operasyonla varis ağrılarından kurtuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet