Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekat bölgesindeki görevi sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine" dair haberlerin doğru olmadığını ve Mehmetçiğin bölgedeki görevinin sürdüğünü bildirdi.
Ankara
MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.
