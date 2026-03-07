Dolar
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Gündem

Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekat bölgesindeki görevi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine" dair haberlerin doğru olmadığını ve Mehmetçiğin bölgedeki görevinin sürdüğünü bildirdi.

Utku Şimşek  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekat bölgesindeki görevi sürüyor

Ankara

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

