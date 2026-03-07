Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,985.00
BTC/USDT
68,042.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Gündem

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzelerin kadın ziyaretçilere ücretsiz olacağını bildirdi.

Utku Şimşek  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak

Ankara

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzelerimiz kadınlarımıza ücretsiz olacak. Tarihimizin gurur dolu sayfalarında çok büyük emekleri olan değerli kadınlarımızı, kültürel mirasımızı yakından görmeleri için müzelerimize bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ücretsiz gezilebilecek askeri müzeler şöyle:

"İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Hatay Deniz Müzesi, Mersin Deniz Müzesi"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Standart dışı plaka denetimleri 1 Nisan'a kadar rehberlik amacıyla yapılacak
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak
DMM'den Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarına ilişkin açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğünce 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 247 kişi tutuklandı
Van'da Yeşilay ekipleri kapı kapı gezerek aileleri bağımlılık konusunda bilinçlendiriyor

Benzer haberler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak

Michelin ödüllü restoran kadınlara emanet

Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekat bölgesindeki görevi sürüyor

Bulgaristan göçmeni kadınların anavatandaki başarıları örnek oluyor

Bulgaristan göçmeni kadınların anavatandaki başarıları örnek oluyor
MSB, Mehmetçiğin zorlu koşullardaki dağcılık eğitiminden görüntü paylaştı

MSB, Mehmetçiğin zorlu koşullardaki dağcılık eğitiminden görüntü paylaştı
Tekirdağ'da kadın öğretmenler halk danslarıyla stres atıyor

Tekirdağ'da kadın öğretmenler halk danslarıyla stres atıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet