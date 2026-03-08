MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından "Kararlı adımlar, sarsılmaz irade ve geleceğe umutla bakan yürekler" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Zor şartlar karşısında dimdik duran asil duruş, gücünü inancından ve vazife bilincinden alır. Her koşulda cesaretiyle öne çıkan bu ruh, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kadın kahramanlarında hayat bulur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, vatan sevgisiyle görev yapan, azmi, fedakarlığı ve kararlılığıyla milletimizin gücüne güç katan tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun."
Paylaşımda, TSK'da görev yapan kadın askerlere ilişkin görüntülere de yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı