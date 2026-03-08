Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,928.30
BTC/USDT
66,935.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa’dan son duruma ilişkin yayındayız Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yusuf Soykan Bal  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından "Kararlı adımlar, sarsılmaz irade ve geleceğe umutla bakan yürekler" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Zor şartlar karşısında dimdik duran asil duruş, gücünü inancından ve vazife bilincinden alır. Her koşulda cesaretiyle öne çıkan bu ruh, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kadın kahramanlarında hayat bulur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, vatan sevgisiyle görev yapan, azmi, fedakarlığı ve kararlılığıyla milletimizin gücüne güç katan tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun."

Paylaşımda, TSK'da görev yapan kadın askerlere ilişkin görüntülere de yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret Mayın Gemisi" 111 yıl sonra aynı rotada
MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
İzmir'deki yağışlar barajların yanı sıra yer altı sularına da yaradı
Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de emekli sayısı çalışanlardan fazla

Benzer haberler

Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret Mayın Gemisi" 111 yıl sonra aynı rotada

Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret Mayın Gemisi" 111 yıl sonra aynı rotada

MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

Iğdır'da görev yapan kadın jandarmalar, 8 Mart'ı işlerinin başında kutladı

AK Parti Sözcüsü Çelik "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı

AK Parti Sözcüsü Çelik "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı
Tekirdağlı kadınlar her gün 7 ton sütü lezzete dönüştürüyor

Tekirdağlı kadınlar her gün 7 ton sütü lezzete dönüştürüyor
KOSGEB, geçen yıl 9 bin 210 kadının işletme kurmasını destekledi

KOSGEB, geçen yıl 9 bin 210 kadının işletme kurmasını destekledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet