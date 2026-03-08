Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Koray Taşdemir  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

İstanbul

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Gazze'den Suriye'ye, Yemen'den Sudan'a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin, evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evladı kadar kahraman şehit analarının, hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum."

