Dolar
44.09
Euro
51.00
Altın
5,090.67
ETH/USDT
1,995.90
BTC/USDT
67,643.00
BIST 100
12,548.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız İsrail'in saldırısı nedeniyle Beyrut’un Dahiye bölgesine bombalar düşüyor
logo
Gündem

Türkiye genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla kutlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla etkinlikler düzenlendi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Türkiye genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla kutlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki etkinlikler kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın teşrifiyle 7 Mart'ta İstanbul'da 500 davetlinin katıldığı iftar programı gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) gün içinde düzenlediği seferlerde 8 Mart'ın anlam ve önemine değinen anonslar yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anonslarda, "Bugün 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü. Değer üreten, emeğiyle ekonomiye ve topluma güç katan kadınlarla sürdürülebilir kalkınma mümkündür. Toplumsal dönüşümün öncüsü olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Bakanlık tarafından hazırlanan görseller, THY seferlerinde kabin içi ortak ekranlarda ve koltuk önü ekranlarında, TCDD'nin sabit tesislerinde de vagon içi ortak ekranlarda ve koltuk önü ekranlarında gösterildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında spor karşılaşmalarında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) bünyesindeki müsabakalara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkati çeken pankartlarla çıkıldı.

Atakule, 8 Mart için renklendirildi

Başkent Ankara'nın simgelerinden Atakule, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için renklendirildi ve kuleye günün önemine değinen mesaj yansıtıldı.

Tüm Türkiye'de "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" ana temasıyla gerçekleştirilen programların hashtagi "#KalkınmadaKadın" olarak belirlendi, şehirlerde çeşitli pankart ve billboardlarda bu mesaja yer verildi. Ayrıca günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Bakanlığın internet sitesinde "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi İlkeleri"ni içeren "Niyet Beyanı" imzaya açıldı.

Ayrıca "https://kadingirisimci.gov.tr/" internet sayfasına "Niyet Beyanı"nın imzalanmasına yönelik imza butonu eklendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin tayin yasağını iptal etti
KKTC'deki gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmaları tamamlandı
Türkiye genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla kutlandı
Muş'ta Yeşilay Haftası'nda yaklaşık 12 bin kişi bağımlılığa karşı bilinçlendirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle binlerce kişiye ulaştı

Benzer haberler

Türkiye genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla kutlandı

Türkiye genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla kutlandı

Türkiye’de kamusal alan ve güçlenen kadın faktörü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle binlerce kişiye ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların fedakarlığını saygıyla selamlıyorum

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların fedakarlığını saygıyla selamlıyorum
Kırklareli'nde kadınlar "annelik ve meslek sorumluluğunu" birlikte yürütüyor

Kırklareli'nde kadınlar "annelik ve meslek sorumluluğunu" birlikte yürütüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet