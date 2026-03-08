Türk kadınından Milli Muharip Uçak KAAN'a imza
Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak KAAN için üretilen bir komponent, konsept tasarımdan montaja kadar tüm aşamalarda kadın çalışanların emeğiyle hayata geçirildi.
İstanbul
TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hazırlanan özel çalışmada bir komponentin tasarım, imalat, kalite kontrol, yüzey işlemleri, montaj hazırlığı ve nihai entegrasyon süreçleri tamamen kadın mühendis, teknisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yürütüldü. Ortaya çıkan komponent, başarıyla KAAN-1'in üzerine entegre edildi.
Savunma ve havacılık sanayisinde yüksek hassasiyet, kalite disiplini ve mühendislik mükemmeliyeti gerektiren üretim süreçleri bu özel çalışmada kadın profesyoneller tarafından yönetildi.
KAAN’ın gökyüzüne uzanan yolculuğunda her bir parça; emek, bilgi ve büyük bir özverinin sonucu.— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) March 8, 2026
Kadın çalışanlarımızın titizlikle ürettiği bu kritik komponent, yalnızca bir üretim sürecini değil; azmi, ustalığı ve yüksek teknolojiyi bir araya getiren güçlü bir emeği temsil… pic.twitter.com/oFoKgfpqgl
Proje kapsamında komponentin program faaliyetleri, tasarım çalışmaları, üretim planlaması, imalat operasyonları, tolerans ve kalite kontrolleri, nihai montaj ve entegrasyon hazırlıkları kadın çalışanların sorumluluğunda gerçekleştirildi. Bu çalışma, sadece bir üretim başarısını değil aynı zamanda Türk kadınının savunma sanayisindeki artan rolünü, teknik yetkinliğini ve liderliğini ortaya koyuyor.
Yüksek teknolojiye dayalı projelerde kadın istihdamının artırılması, sürdürülebilirlik, inovasyon kapasitesi ve kurumsal dönüşüm açısından stratejik önem taşıyor. KAAN projesinde görev alan kadın mühendisler ve teknisyenler bir parçayı üretmenin yanı sıra Türkiye'nin havacılık vizyonuna da güçlü bir imza attı.