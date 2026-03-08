Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

Türk kadınından Milli Muharip Uçak KAAN'a imza

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak KAAN için üretilen bir komponent, konsept tasarımdan montaja kadar tüm aşamalarda kadın çalışanların emeğiyle hayata geçirildi.

Tolga Yanık  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Türk kadınından Milli Muharip Uçak KAAN'a imza

İstanbul

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hazırlanan özel çalışmada bir komponentin tasarım, imalat, kalite kontrol, yüzey işlemleri, montaj hazırlığı ve nihai entegrasyon süreçleri tamamen kadın mühendis, teknisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yürütüldü. Ortaya çıkan komponent, başarıyla KAAN-1'in üzerine entegre edildi.

Savunma ve havacılık sanayisinde yüksek hassasiyet, kalite disiplini ve mühendislik mükemmeliyeti gerektiren üretim süreçleri bu özel çalışmada kadın profesyoneller tarafından yönetildi.

Proje kapsamında komponentin program faaliyetleri, tasarım çalışmaları, üretim planlaması, imalat operasyonları, tolerans ve kalite kontrolleri, nihai montaj ve entegrasyon hazırlıkları kadın çalışanların sorumluluğunda gerçekleştirildi. Bu çalışma, sadece bir üretim başarısını değil aynı zamanda Türk kadınının savunma sanayisindeki artan rolünü, teknik yetkinliğini ve liderliğini ortaya koyuyor.

Yüksek teknolojiye dayalı projelerde kadın istihdamının artırılması, sürdürülebilirlik, inovasyon kapasitesi ve kurumsal dönüşüm açısından stratejik önem taşıyor. KAAN projesinde görev alan kadın mühendisler ve teknisyenler bir parçayı üretmenin yanı sıra Türkiye'nin havacılık vizyonuna da güçlü bir imza attı.

