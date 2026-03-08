Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret Mayın Gemisi" 111 yıl sonra aynı rotada
Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan Nusret Mayın Gemisi, 111 yıl sonra aynı rotada seyir faaliyeti gerçekleştirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Nusret Mayın Gemisi'nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na gizlice döşediği mayınların, Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren en kritik hamlelerden biri olarak tarihe geçtiği hatırlatıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu stratejik hamlenin, İtilaf Devletleri donanmasının ilerleyişini durdurarak Çanakkale'nin geçilemeyeceğini dünyaya gösterdiği ve Türk milletinin direnişinin sembollerinden biri haline geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu tarihi olayın 111. yıl dönümünde, Nusret Mayın Gemisi'nin Erenköy Koyu'nda gerçekleştirdiği o kritik görev, aynı noktada düzenlenen seyir faaliyetiyle yeniden canlandırıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte, Nusret'in tarihe geçen manevrası ve döktüğü mayınların savaşın kaderini nasıl değiştirdiği bir kez daha hatırlatıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale destanımızın kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.