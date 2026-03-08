Dolar
Gündem

Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret Mayın Gemisi" 111 yıl sonra aynı rotada

Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan Nusret Mayın Gemisi, 111 yıl sonra aynı rotada seyir faaliyeti gerçekleştirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret Mayın Gemisi" 111 yıl sonra aynı rotada

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Nusret Mayın Gemisi'nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na gizlice döşediği mayınların, Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren en kritik hamlelerden biri olarak tarihe geçtiği hatırlatıldı.

Bu stratejik hamlenin, İtilaf Devletleri donanmasının ilerleyişini durdurarak Çanakkale'nin geçilemeyeceğini dünyaya gösterdiği ve Türk milletinin direnişinin sembollerinden biri haline geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tarihi olayın 111. yıl dönümünde, Nusret Mayın Gemisi'nin Erenköy Koyu'nda gerçekleştirdiği o kritik görev, aynı noktada düzenlenen seyir faaliyetiyle yeniden canlandırıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte, Nusret'in tarihe geçen manevrası ve döktüğü mayınların savaşın kaderini nasıl değiştirdiği bir kez daha hatırlatıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale destanımızın kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret Mayın Gemisi" 111 yıl sonra aynı rotada
