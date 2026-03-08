Dolar
logo
Gündem

Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Köpeklerin çocuğa saldırdığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildii

Yunus Uğur  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Antalya

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan erkek çocuk yaralandı.

Ekmel Mahallesi'nde sokakta oynayan 8 yaşlarındaki çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerden koşarak kurtulan çocuk, ailesi tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayağında ısırık izleri olduğu belirtilen çocuk, tedaviye alındı.

Öte yandan köpeklerin çocuğa saldırdığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


