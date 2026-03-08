Dolar
Gündem

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Hayati Akçay  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Gürgentepe ilçesinin tamamında, Gölköy ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel, çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

