Yaşam

Amasya'da doğada ender oluşan kar ruloları görüntülendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan kar ruloları görüntülendi.

Tevfik Öztürk  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Amasya'da doğada ender oluşan kar ruloları görüntülendi Fotoğraf: Tevfik Öztürk/AA

Amasya

İlçeye bağlı Dereli Yaylası'nda kar yağışı sonrası doğada nadir görülen kar ruloları oluştu.

Bölgede geçen yıl şubat ve nisan aylarında da benzer görüntülere rastlanmıştı.

Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana geldiği biliniyor. Kar rulolarına doğada ender rastlanıyor. Bu doğal yapıların oluşması için ısı, arazi yapısı, kar türü, rüzgar hızı ve açısı gibi pek çok doğal etkenin bir arada bulunması gerekiyor.



