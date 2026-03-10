Dolar
44.08
Euro
51.28
Altın
5,176.42
ETH/USDT
2,041.50
BTC/USDT
69,893.00
BIST 100
12,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Gündem

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya aracılığıyla propaganda yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Istanbul

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla teyakkuz halindedir
Niğde'de bir apartmandaki doğal gaz patlamasında 16 kişi yaralandı

Benzer haberler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul'da şubatta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı

Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de emekli sayısı çalışanlardan fazla

"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarına yönelik 11 ildeki operasyonlarda 61 kişi yakalandı

"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarına yönelik 11 ildeki operasyonlarda 61 kişi yakalandı
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet