Gündem

İstanbul merkezli "ilaç komisyonu" operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen ilaç komisyonu operasyonunda, hastane görevlileri ve eczane çalışanlarının da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı eczanelerle anlaşan ya da orada çalışan şüphelilerin, bir şehir hastanesinde görevli veri girişinden sorumlu personel ile ortak hareket ettiğini belirledi.

Şüphelilerin, hastanede takip ettikleri hastaları işlemlerinde yardımcı olma bahanesiyle piyasa fiyatları yüksek olan ilaçları fazladan reçete ederek anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve bu işlemden komisyon aldıkları tespit edildi.

Ekipler, hastaların bilgisi dışında reçetelere fazla yazılan yüksek fiyatlı ve SGK'ye fatura edilen ilaçların, şüphelilerce müşterek hareket ettikleri eczanelerden temin edilerek üçüncü kişilere el altından satıldığını ortaya çıkardı.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul ve Tokat'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 26 zanlıyı yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İlgili konular
