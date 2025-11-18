Dolar
IQ Money'in "yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa aracılık" soruşturmasında 26 zanlı yakalandı

İstanbul'da IQ Money'in "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine yüksek hacimli finansal transferlerle aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 26 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
İstanbul

İstanbul'da, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Firmanın "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönündeki tespitler üzerine soruşturmanın derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, MASAK tarafından yapılan analizlere yer verildi.

155 milyar liralık işlem hacmi şüpheli bulundu

Açıklamada MASAK'ın analizlerinde, IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar lira tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma-çekme işlem adetleri arasında olağandışı bir oransızlık bulunduğu, işlem açıklamalarında "bet", "bahis", "oyun", "kumar", "dolandırıcı" gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar edildiğinin yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar liranın, "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması" faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu vurgulanan açıklamada, Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında 22 Kasım 2023'te faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money isimli şirketin para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği, işlemlerde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu belirtildi.

Açıklamada bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı, denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engellendiğinin belirlendiği anlatılarak, "Ayrıca POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı, üye iş yeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı değerlendirilmiştir. Bu uygunsuzlukların tamamının yasa dışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikayetleriyle birebir örtüştüğü görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına, şüphelilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına el konulduğu bildirilen açıklamada, eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atandığı, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 17. maddesi gereğince şirkete el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalandığı, yurt dışında bulunduğu tespit edilen bir şirket yöneticisi hakkında da kırmızı bülten çıkarılması için gerekli çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmektedir." denildi.

