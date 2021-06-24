Euro
10.38
Dolar
8.69
BIST 100
1,410.65
Altın
1,783.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’de “Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması” programında konuşuyor.
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Parlamento bürokrasisi olmasaydı yaptırımlar şimdiye kadar kaldırılmıştı

Ahmet Dursun   | 24.06.2021
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Parlamento bürokrasisi olmasaydı yaptırımlar şimdiye kadar kaldırılmıştı

Ankara

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelere rağmen ABD yaptırımlarının kaldırılmasındaki gecikmenin, ülkesindeki parlamento bürokrasisinden kaynaklandığını belirterek, "Parlamento bürokrasisi olmasaydı yaptırımlar şimdiye kadar kaldırılmıştı." dedi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Petrol Bakanlığına ait bazı projelerin açılış törenlerine video konferans yöntemiyle katılan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik tek taraflı yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın kendisine yaptırım uygulayanlara açılışı yapılan enerji projeleriyle yanıt verdiğini söyleyen Ruhani, Viyana'da devam eden nükleer görüşmelere rağmen yaptırımların henüz kaldırılamamasının bürokratik engellerden kaynaklandığını belirtti.

Tüm bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Ruhani, şunları kaydetti:

"Parlamento bürokrasisi olmasaydı yaptırımlar şimdiye kadar kaldırılmıştı. Yalnızca idari alanda değil, diğer alanlarda da bu bürokrasiye tanık oluyoruz ve ülkedeki her türlü bürokrasinin reforme edilmesini umuyoruz."

Viyana'daki müzakereler

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 3 aydır süren ve "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde, İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye 27 Kasım 2020'de düzenlenen suikastın ardından Ruhani hükümetinin itirazlarına rağmen nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.

Viyana görüşmelerinde ortaya çıkacak bir anlaşmanın öncelikle İran Meclisinin ilk komisyonlarında onaylanması gerekiyor.

Ruhani, dün yaptığı açıklamada, Viyana'da İran adına görüşmelere katılan heyete başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'ye yetki verilmesi halinde nükleer görüşmelerin başarıyla sonuçlanabileceğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 2 milyar 790 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Fransa’da Kovid-19’un Delta varyantı yayılıyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 45 milyonu aştı
Yerli aşı 'TURKOVAC' faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanıyor

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Parlamento bürokrasisi olmasaydı yaptırımlar şimdiye kadar kaldırılmıştı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Parlamento bürokrasisi olmasaydı yaptırımlar şimdiye kadar kaldırılmıştı

İran'ın kuzeybatısında gazetecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü

İran Meclisine 'ABD ile müzakerenin yasaklanmasını' öngören kanun teklifi sunuldu

Ruhani: Yüzde 48 katılım tarihimizde bir kere olmalıdır ve tekrarlanmamalıdır

Ruhani: Yüzde 48 katılım tarihimizde bir kere olmalıdır ve tekrarlanmamalıdır
ABD, İran merkezli bazı internet sitelerine el konulduğunu doğruladı

ABD, İran merkezli bazı internet sitelerine el konulduğunu doğruladı
İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem