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MİT Başkanı Kalın, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Derviş ile görüştü

Görüşmede, Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplumla yürüttüğü çabalara değinildi ve kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar değerlendirildi

Özcan Yıldırım  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
MİT Başkanı Kalın, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Derviş ile görüştü

Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, Gazze'de yaşanan insani trajedi ilk sırada yer aldı.

Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek, yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplumla yürüttüğü çabalara değinilen görüşmede, söz konusu kritik dönemde Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlanması hususu ele alındı.

Taraflar, Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımları da kapsamlı şekilde masaya yatırdı.

MİT Başkanı Kalın, görüşmede, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

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