Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon

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Askerleri yaralayan terörist Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta iki jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

Muhammed Boztepe   | 07.08.2019
Askerleri yaralayan terörist Jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 26 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma yol arama noktasında iki jandarma personelini yaralayan PKK/KCK terör örgütünün sözde Cudi cephesine bağlı teröristleri takibe aldı.

Ortak operasyon sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri daha Cudi Dağı'nda etkisiz hale getirildi.

Söz konusu PKK'lı teröristlerden biri 28 Temmuz'da Şırnak İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklanmıştı.

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