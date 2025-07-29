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Gündem

FETÖ'ye yönelik 26 ildeki operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
FETÖ'ye yönelik 26 ildeki operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabındaki açıklamasında, son 2 haftada FETÖ'ye yönelik İstanbul, İzmir ve Antalya'nın aralarında bulunduğu 26 ilde jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

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Operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, yakalanan 77 şüphelinin, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapma, örgütün güncel yapılanması içinde faaliyet yürütme, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt mensuplarıyla iletişim kurma ve terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlama gibi suçlardan arandıklarını kaydetti.

Yerlikaya, şüphelilerden 56'sının tutuklandığını, 21'i ile ilgili adli işlemlerin sürdüğünü ve operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildiğini ifade etti.

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