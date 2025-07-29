Dolar
40.57
Euro
46.97
Altın
3,320.09
ETH/USDT
3,830.30
BTC/USDT
118,437.00
BIST 100
10,544.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bingöl'de ağır hasarlı okulların yerine hayırseverlerin desteğiyle yeni eğitim yuvaları inşa ediliyor

Türkiye'nin deprem riski yüksek illeri arasında yer alan Bingöl'de ağır hasarlı okulların yıkımı yapılarak yerine hayırseverlerin desteğiyle depreme dayanıklı okulların inşasına başlandı.

Rıdvan Korkulutaş  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Bingöl'de ağır hasarlı okulların yerine hayırseverlerin desteğiyle yeni eğitim yuvaları inşa ediliyor Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Valilikçe başlatılan çalışma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Fırat Üniversitesinden gelen uzman ekipler kentte 2003 yılı ile öncesinde inşa edilen okullarda inceleme yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ağır hasarlı ve riskli olduğu tespit edilen 44 okuldan 36'sının İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışma ile yıkımı gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, yıkılan okulların yerine yeni eğitim yuvalarının yükselmesi için kentte ve şehir dışında yaşayan Bingöllü iş insanları ile görüştü.

Vali Usta'nın bu girişimi hayırsever iş insanlarını harekete geçirdi.

İlk olarak Bingöllü 102 yaşındaki iş insanı Kazım Demircioğlu, kentte 20 derslikli bir okul yaptırmaya karar verdi.

Bu iyilik hareketi günden güne yayıldı, yeni eğitim kurumlarının inşası için hayırseverlerle birbiri ardına işbirliği protokolleri imzalandı.

Kentte depreme dayanıklı yeni okulların inşasına başlandı.

"Bingöl, 2003 yılındaki depremde 84 çocuğunu şehit verdi"

Vali Usta, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin Bingöl'de bazı yapılarda ve okullarda hasara neden olduğunu söyledi.

İstanbul'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünden sorumlu vali yardımcısıyken edindiği tecrübelerle Bingöl'deki okulların durumunu değerlendirdiğini anlatan Usta, depremlerin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi tarafından yapılan incelemelerde kentte 44 okulun ağır hasarlı olduğu tespit edilerek, yıkımı yapılacak okullar listesine alındığını belirtti.

"Bingöl 2003 yılında Çeltiksuyu gibi acı bir tecrübeyi yaşadı, 2003 yılındaki depremde 84 çocuğunu şehit verdi." diyen Usta, benzer acıların yaşanmaması için ağır hasarlı olduğu tespit edilen 44 okuldan 36'sının yıkımının tamamlandığını, yıkım çalışmalarının peyderpey devam ettiğini kaydetti.

Usta, bu okulların yerine yenilerinin inşası için çalışma başlattıklarını anlatarak, şöyle dedi:

"Denizli'de, Bursa'da, İstanbul'da görev yaptığım yerlerde hayırseverlerin eğitim konusunda büyük katkıları olduğunu biliyorum. Bunu Bingöl'de de harekete geçirmek istedik. Hem kentte hem şehir dışında yaşayan hayırseverlerle iletişim kurduk. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. İlk olarak 102 yaşındaki Kazım Demircioğlu ağabeyimiz geçen yıl memleketi ziyaretinde okul sözü verdi. 20 derslikli bir okul inşaatı devam ediyor. İlk protokolümüzü onunla yaptık. Şu anda 15 okul devletin 2024-2025 yatırım programına alındı. Ayrıca 16 okulu da 11 hayırseverimizin destekleriyle yapma konusunda faaliyetteyiz. 10 okulu ise tekrar yapmaya gerek görmedik." dedi.

"Okullarımız çok güvenli, konforlu, radye temelle inşa edilecek"

Şu ana kadar 8 okulla ilgili protokol imzaladıklarını belirten Usta, bu 8 okuldan 6'sının temelinin atıldığını, inşaatların sürdüğünü ifade etti.

Diğer hayırseverlerle de protokol imzalamak için hazırlıkların sürdüğünü dile getiren Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bu sürece destek verdiğini kaydetti.

Usta, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, bütün hayırseverlerimizi Ankara'da Külliye'de misafir etti, onlara teşekkür etti, güzel düşüncelerini paylaştı. Kendisine ve sayın vekillerimize şükranlarımı sunuyorum. O buluşmadan sonra daha önce haberdar olmayan hayırseverler de bizimle iletişime geçerek 'Neden biz orada yoktuk, biz de bir şeyler yapabilir miyiz?' diyerek destek vermek istediler. Bu süreçte 1-2 yıl çocuklarımızı başka okullarda ikili öğretimle ağırlayacağız ama bu sürecin sonunda çok konforlu, güvenli, depreme dayanıklı ve nitelikli okullarda eğitim öğretime devam edeceğiz. Durumu uygun olan tüm hayırseverlerimizi bu konuda destek vermeye davet ediyorum. Valilik olarak her türlü kolaylığı sağlayacağız. Okullarımız çok güvenli, konforlu, radye temelle inşa edilecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kavurucu sıcaklar Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan tır şoförlerini de olumsuz etkiliyor
Bakan Göktaş: Doğum yardımları kapsamında bugüne kadar 1 milyar 750 milyon lira ödeme yapıldı
İsviçreli gazeteciler, Türk halkının 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki mücadelesinden etkilendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sanal kumarın finansal boyutunu dikkate alarak eylem planı hazırlama aşamasındayız
Bursa'da orman yangınına su taşırken hayatını kaybedenlerin kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Benzer haberler

Bingöl'de ağır hasarlı okulların yerine hayırseverlerin desteğiyle yeni eğitim yuvaları inşa ediliyor

Bingöl'de ağır hasarlı okulların yerine hayırseverlerin desteğiyle yeni eğitim yuvaları inşa ediliyor

Edirne'de denetimli serbestlik yükümlüleri meslek öğrenip kamu yararı için çalışıyor

"Konyalı John Wick" yazdığı kitabın geliriyle doğudaki köy okullarını eğitime hazırlıyor

Bingöllü motosiklet teknisyeni hayata bağladığı karga "Şimşek" ile dost oldu

Bingöllü motosiklet teknisyeni hayata bağladığı karga "Şimşek" ile dost oldu
Meslek lisesi öğrencileri okullarda kullanılacak boyaları kendi markalarıyla üretiyor

Meslek lisesi öğrencileri okullarda kullanılacak boyaları kendi markalarıyla üretiyor
Temizlik personeli olarak görev yaparken YKS'ye hazırlanan genç kızın hedefi tıp eğitimi

Temizlik personeli olarak görev yaparken YKS'ye hazırlanan genç kızın hedefi tıp eğitimi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet