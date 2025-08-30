Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli vefat etti.
İstanbul
Kefeli'nin cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Ayrıca, Ahmet İlhan Kefeli için defin sonrası Vadi İstanbul Camisi'nde mevlit ve dua okunacağı öğrenildi.
