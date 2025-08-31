Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Hatay
İlçeye bağlı Çökek Yaylası'ndaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.