logo
Gündem

Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Salim Taş  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hatay

İlçeye bağlı Çökek Yaylası'ndaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü.​​​​​​​

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

